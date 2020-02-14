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Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş

Konya'da sevgilisini döven Özgür Duran'a engel olmak isterken ölümüne sebep olan Kadir, cezaevinde ailesiyle görüştü. Kadir'in ağabeyi, "Olaydan sonra üniversiteye hazırlık kitaplarını istemişti. Görüşmede ise Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabını götürdüm" ifadelerini kullandı.

14.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:54

Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, iddiaya göre, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken Özgür Duran'ın, Ayşe D'yi dövdüğünü gördü. Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

KADİR, AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Kadir Şeker, geçen salı günü cezaevinde ailesiyle görüştü. Görüşmeye katılan ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, görüşmenin yarım saat kadar sürdüğünü belirtti. Görüşmelerin ilk dakikalarında herkesin ağzında kelimelerin düğümlendiğini belirten Hidayet Fatih Şeker, şunları söyledi:

"Açık görüş olarak Kadir ile konuşma şansımız oldu. Sanırım ayda bir defa açık görüş hakkı var. Görüşmenin ilk dakikalarında hiç kimsenin ağzından bir kelime çıkmadı. Duygusal bir andı. Sonra konuşup sohbet ettik. Annem ve babam duygulandı. Yarım saat kadar sürdü. Kardeşim yorgun ve bitkin bir haldeydi."

"ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KİTAPLARINI İSTEDİ"

Şeker sözlerine, "Olaydan sonra üniversiteye hazırlık kitaplarını istemişti. Görüşmede ise Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabını götürdüm. Kardeşim hala olayın şokunda olduğu için üzgün görünüyordu. Bu konuyla ilgili bizde bir şey sormadık, kendisi de anlatmak istemedi" şeklinde devam etti.

KATİL DENİLMESİ ÜZMÜŞ

Kendisi için 'katil' kelimesinin kullanılmasından üzgündü duyduğunu dile getirdiğini ifade eden Şeker, "Sosyal medyada ve ana akım medyada destek gördüğünü, 'nın da açıklama yaptığını ilettik. Bu durumun ona moral verdiğini gördüm. Ayrılırken daha morali düzeldi. Yanımıza geldiğinde çökmüş bir haldeydi." diye konuştu.

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Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş

Cumhurbaşkanı, Fatih Şeker , kadir şeker, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
KAYSERİ:okudukça ben ağladım. . . Allahım yardım et bu pırıl pırıl gence, ailesine.
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MEHMED:Doğru, kahramansın ya! Bir cana kıydın, daha farkinda değilsin galiba?
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ARİF:Öldürülen adam sevgilisi ile tartışıyor, hakli veya haksız bilemeyiz, bizide ilgilendirmez. Ancak kadını kurtardı şeklinde yapılan destekler acaba orantı sözünün ne anlama geldiğini biliyor mu? Adam kadını öldürmek mi üzereydi? Elinde telefonu varken çok mu zordu polisi aramak? 183 ü aramak? Olaya elindeki bıçakla müdahil ol, kavgaya tutuş ve adamı bir şekilde öldür. Bu kahramanlık mı şimdi? Bir insan öldü, her ne olursa olsun bir can. Çocuk kahraman mı oldu şimdi? Adalet kişiye göre uygulanamaz
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11 15
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ATİLLA:demekki neymiş bırakın gebertsinler bende böyle bi olay yaşadım ufak çocuğa araba vurup kaçtı bende panikledim hastane yakındı arabaya aldığım gibi hastaneye geldim pansuman fln yaptılar sonra suçlusu ben oldum ailesi neredeyse öldürecekti beni çok duyarlıysanız 155 i arayın önce santrale anlatın derdinizi 2 saat anlattıktan sonra sizi karakola aktarsınlar :) bidaha anlatın o anlayacakta bunlar gelecekte karı ölür uzun lafın kısası geçti borun pazarı sür eşşeğini niğdeye
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