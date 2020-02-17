Kadir Şeker'in cinayetten önce bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı

KONYA'da üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker (20), sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Şeker'in olay öncesi bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, teyzesinin evine gitmek için tramvaya binen Şeker'in, tramvayda oturduğu, daha sonra Piri Reis durağında inmek için ayağa kalktığı görülüyor.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip teyzesinin evine giderken, iddiaya göre Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Şeker, Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak, Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

OLAY ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kadir Şeker'in cinayetten hemen önce, bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı. Kütüphanede ders çalışan Şeker, Kosova Mahallesinde kaldığı teyzesinin evine gitmek için tramvaya bindi. Görüntülerde Şeker'in tramvayda oturduğu, Piri Reis tramvay durağında inmek için ayağa kalkıp, kapıya doğru yöneldiği görülüyor.

KADİR'İN KURTARDIĞI KADIN: BENİM DARP EDİLDİĞİMİ DÜŞÜNMÜŞ

Olayın ardından DHA'ya konuşan Ayşe D., 'Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik. Evden çıkıp, parka gittim. Tek başıma ağlıyordum. Özgür'e 'Aramızdaki sorunu konuşup, halledelim' dedim. Özgür yanıma geldi. Bağrışmaya başladık. Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sıra yanımıza ismini sonradan öğrendiğim Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü. Özgür'e 'Neden bayanı rahatsız ediyorsun?' dedi. Özgür de 'Biz birlikteyiz' diye yanıt verdi. 'Nikahlı karın mı?' diye sordu. Ben de 'Evet ablacım, o benim eşim sen git' dedim. Kadir'in elinde siyah renkli bıçak vardı. Elindeki bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken, aralarında boğuşma yaşandı. Sonra bu olay yaşandı. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizim ki. Olaydan sonra polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, illaki darp izi olurdu. " dedi.

Özgür Duran'ın Eskişehir'de oturan kuzeni B.D.'nin de dosya kapsamında bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. B.D., "Ayşe ile birlikte Antalya'dan gelerek bir süre benimle kaldılar. Daha sonra Konya 'ya geçtiler. Burada kaldıkları süre zarfında bir sıkıntıları olmadı. Zaten severek birlikte olmuşlardı" dediği öğrenildi. Özgür Duran ve Ayşe D.'nin Konya'ya geldikten sonra yanlarına geldiğini belirten B.D., Ayşe D.'nin olay akşamı Özgür Duran tarafından dövüldüğünü söyledi. Olaydan sonra Ayşe D.'nin kendisini telefonla aradığını anlatan B.D., "Özgür ile Ayşe evde sürekli tartışıyordu. Olayın yaşandığı akşam Özgür alkol almıştı. Ayşe ile yine tartıştıktan sonra Ayşe'yi odaya kapatıp darp etti. Yüzü yumruklanan Ayşe odadan çıkıp 'ben sürekli dayak yediğim evde daha fazla duramam' diyerek evden çıktı. Daha sonra da evden Özgür çıktı. Evde sürekli tartışmalar ve kavgalar yaşandığı için bende çıkıp Eskişehir'e gittim. Ayşe olayın nasıl geliştiğini bana telefonda anlattı. Evden çıktıktan bir süre Özgür'ü parka çağırmış. Özgür kendisine bağırırken bir genç yardım etmek için yanlarına gelmiş. Abi neden ağlatıyorsun kadını? demiş. Özgür'de sana ne lan benim karım demiş. Ayşe de ben eşiyim demiş. Genç geri dönüp giderken Özgür arkadan saldırmış. Yere yatırıp genci darp etmiş. Daha sonra kalkıp kaçmaya çalışırken Özgür gencin boğazını sıkmış. Bu sırada ikisi de yere düşmüş. Ayşe telefonda bu sırada Özgür'ün kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi." dedi.

EŞYALARI DA İNCELEMEYE ALINDI

Cumhuriyet Savcılığı, Kadir Şeker'in üzerindeki kıyafetleri, montu ve okul çantasını da incelenmek üzere kriminale gönderdi. Kıyafetlerin üzerinden yola çıkılarak, yerde bir boğuşmanın olup olmadığı, olduysa boğuşmanın derecesinin belirlenmeye çalışılacağı öğrenildi.