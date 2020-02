ARKADAŞLARI DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI

Konya 'da sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in (20) arkadaşları doğum gününü unutmadı. 17 Şubat 2000'de dünyaya gelen Kadir Şeker'in arkadaşları twitterda '#iyikidoğdunkadir' başlığıyla doğum günü kutladı.

Ankara'daki ağabeyi Hidayet Fatih Şeker de, buruk bir doğum günü kutladıklarını belirterek, "Kadir'in bugün doğum günüydü. Buruk bir doğum günü kutluyoruz. Buruk bir gün benim için. En son Kadir'i geçen hafta görmüştüm. Üzgündü"dedi.

Arkadaşlari ise şu mesajları paylaştı;

Ömer Faruk Güney, twitterda, "Bu ayrı geçen ilk ve son doğum günün olacak, bir sonraki doğum gününü beyaz önlükle tüm türkiye tekrardan kutlayacak aslan Kadir abim..."

Selin Güler, "Hiçbir zaman yalnız olmadın,bugün de değilsin. İyi ki doğdun güzel yürekli arkadaşım. Geleceksin yanımıza, yine birlikte üfleyeceğiz mumlara."

Seyid Mahmut Başaren, "Karanlık günlerin gülen yüzü bir sonraki doğum gününde hep beraber güleceğiz."

Ayça Tenik, "Hasret kalmışız yüreği güzel insanlara."

Şeyma Bozdağ, "Bugün Türkiye senin gibi güzel bir insan kazandı.Özgürlügün bize en güzel hediye. Bu sefer sen bize hediye vereceksin çok ama çok yakında iyiki doğdun"

Arife Can, "Haksızlık karşısında vicdanını susturan insanlara inat doğru bildiğinden şaşmadın, bir kadının yardım çığlıklarına duyarsız kalmadın. Biz her zaman sana inanacağız. Daha çok doğum gününü birlikte kutlayacağız, her zaman senin yanındayım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Güzel günler yakındır."

Büşra Barçın, "Tarihin önemi olmayacak birlikte olduğumuzda ve bugünü en güzel şekilde telafi edeceğiz. Birlikte ve güzel yıllarda mutlu ol senelerce... "