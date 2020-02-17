Kadir Şeker'in cinayetten önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Konya 'da sevgilisi tarafından darp edilen kadını kurtarmak isterken yaşanan boğuşma sonucu Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in olaydan önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Soruşturmanın dosyasına da eklenen görüntülerde Kadir, sırt çantasıyla tramvaya biniyor. Kadir'in, kent merkezinden bindiği tramvaydan Yazır mahallesindeki Piri Reis tramvay durağında (Özgür Duran'ın yaşamını yitirdiği bölge) indiği görülüyor.

Konya'da Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken boğuşma sırasında Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker'in cezaevindeki tutukluluk süreci devam ediyor.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILAMADI

Cinayetle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bütün delilleri eksiksiz toplayarak Emniyet Kriminal Dairesi ile Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis, Kadir Şeker cinayetiyle ilgili olayın yaşandığı park ve çevresinde güvenlik kamerası araştırması yaptı. Akşam saati olduğu için karanlık olan park ve çevresinde herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamadı.

SON GÖRÜNTÜ DOSYADA

Ancak soruşturmada Kadir'in cinayetten önce tramvayda kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren o görüntülere ulaşıldı. Olay akşamı kütüphanede ders çalışan Kadir sırt çantasıyla tramvaya bindi. Tıp fakültesini kazanmak için etüt merkezine giden Kadir'in, kent merkezinden bindiği tramvaydan, teyzesinin evine gitmek için Yazır mahallesindeki Piri Reis tramvay durağında indiği görüldü.

KADİR'İN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK İFADE

Öte yandan Kadir Şeker'in soruşturmasına eklenen yeni ifadeye de ulaşıldı. Maktul Özgür Duran'ın kuzeninin verdiği ifade, Kadir'in kaderini değiştirebilir. Özgür Duran'ın amcasının oğlu B.D, Ayşe Dırla'nın darp edildiğini söyledi.

Antalya'dan 3 çocuğu ve eşini terk ederek Özgür Duran ile birlikte önce Eskişehir'e daha sonra Konya'ya kaçan Ayşe Dırla'nın çelişkili ifadelerini çürüten ifadenin detaylarına ulaşıldı.

Özgür Duran ve Ayşe Dırla'nın yaşadığı evde bulunan B.D'nin Eskişehir'de ifadesi alındı. B.D. Özgür ile Ayşe'nin Eskişehir'de yanına geldiklerini daha sonra onların Konya'da kiraladığı evde bir süre kaldığını belirterek olay akşamı yaşananları bütün detaylarıyla anlattı.

"YÜZÜNÜ YUMRUKLADI"

B.D. "Özgür ile Ayşe evde sürekli tartışıyordu. Olayın yaşandığı akşam Özgür alkol almıştı. Ayşe ile yine tartıştıktan sonra Ayşe'yi odaya kapatıp darp etti.

Yüzü yumruklanan Ayşe odadan çıkıp 'ben sürekli dayak yediğim evde daha fazla duramam' diyerek evden çıktı. Daha sonra da evden Özgür çıktı. Evde sürekli tartışmalar ve kavgalar yaşandığı için bende çıkıp Eskişehir'e gittim" dedi.

Eskişehir'e giderken Ayşe Dırla'nın kendisini aradığını anlatan B.D. "Ayşe olayın nasıl geliştiğini bana telefonda anlattı. Evden çıktıktan bir süre Özgür'ü parka çağırmış. Özgür kendisine bağırırken bir genç yardım etmek için yanlarına gelmiş. Genç (Kadir) 'abi neden ağlatıyorsun kadını?' demiş.

"KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BOĞAZINI SIKMIŞ"

Özgür de sana ne lan benim karım demiş. Ayşe de ben eşiyim demiş. Genç (Kadir) geri dönüp giderken Özgür arkadan saldırmış. Yere yatırıp genci darp etmiş. Daha sonra kalkıp kaçmaya çalışırken Özgür gencin boğazını sıkmış.

Bu sırada ikisi de yere düşmüş. Ayşe telefonda bu sırada Özgür'ün kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi. Özgür, işsizdi çalışmıyordu. Yanlarında bir miktar paraları vardı. O parayla geçimlerini sağlıyorlardı" dedi.

GERÇEĞİ SAKLAMIŞ

Soruşturma dosyasına yeni giren ifadeyle Ayşe Dırla'nın gerçeği sakladığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Dırla, poliste verdiği ifadesinde "Kadir'in bıçak vurma anını görmedim. Ama yanımıza geldiğinde ve ayrılmak üzere hareket ettiğinde bıçağı gördüm diyen kadın gazetecilere yaptığı açıklamada Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizimki" demişti.