Konya 'da sevgilisi tarafından darp edilen kadını kurtarmak isterken yaşanan boğuşma sonucu Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in sağlık raporu ortaya çıktı. Kamuoyuna yansıyan raporda, kavganın Kadir Şeker üzerinde bıraktığı izler detaylarıyla anlatıldı.

Hürriyet 'ten Musa Kesler'in haberine göre; Kadir'in sağlık raporunda, 'sağ boyun literalinde iki santimetrelik alanda hiperemi, sağ gözaltında 4x2 santimetrelik alanda sıyrık, sol boyun literalinde 6x3 santimetrelik darp izi, sol göz altında sıyrık; sol el başparmakta yüzeysel kesi, sağ el birinci parmakta kesik, her iki dizde beyaz sklerotik değişiklikleri mevcut' ifadeleri yer aldı. Raporda Kadir'in bütün bu lezyonların 'kavga sonucu olduğunu' söylediği de belirtildi.

KADİR'İN ÜZERİNDEKİ KIYAFETLERDE KESİK İZİ

Kriminal raporda ise Kadir'in üzerindeki kazak ve atletin sol göğüs bölgesinde kesikler bulunduğu, bunların bıçak ile meydana geldiği değerlendirildi.

KAN İZLERİ SORUŞTURMAYA YÖN VERECEK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Kadir Şeker soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişmeler yaşandı. Kadir'in montunda bulunan kan izleri soruşturmaya yeni bir yön verecek. Göğüs hizasında bulunan kan damlaları Duran'a ait çıkarsa boğuşma yaşandığı ve Kadir'in düşerken bıçağın Duran'a saplandığı tespit edilmiş olacak.