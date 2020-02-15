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Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi, Özgür Duran'dan bir ize rastlanmadı

Konya'da sevgilisi tarafından şiddet gören kadını kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne sebebiyet veren Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi. Kayıtlara göre Kadir'in kadın ve sevgilisi Özgür Duran'ı daha önceden tanımadığı belirlendi.

15.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:01

Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in telefon kayıtlarına göre, kadın ve sevgilisi Özgür Duran'ı daha önceden tanımadığı belirlendi. Duran'ın kalbe isabet eden tek bıçak darbesi ile öldüğü, Kadir'in yüzünde ve boynunda darp izi, elinde bıçak yarası olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması titizlikle sürdürülüyor. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Kadir Şeker'in (20) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından istenilen telefon görüşmelerinde hayatını kaybeden Özgür Duran ile sevgilisi Ayşe D. ile daha önce aralarında hiçbir görüşme kaydı bulunmadığı belirlendi.

DARP İZLERİ DOĞRULUYOR

Özgür Duran'ın otopsi raporunda ise vücudunda herhangi bir darp izinin bulunmadığı, kalbine tek bıçak darbesi isabet ettiği belirtildi. İfadesinde Özgür Duran'ın yüzüne vurup, boğazını sıktığını anlatan Kadir Şeker'in sağlık raporunun da ifadesini doğrular nitelikte olduğu öğrenildi. Raporda Kadir'in sağ ve sol gözünde morarma, yüzünde çizik, boynunda da yara izi tespit edildiği, elinde de bıçak kesiği olduğu belirtildi.

HALI SAHADAN 5 TANIK

Olayın yaşandığı akşam halı sahada futbol maçı yapan 4'ü Suriye uyruklu 5 kişinin daha ifadelerine başvuruldu. Olayın yaşandığı anı görmediğini belirten tanıklar, kadının çığlıkları üzerine park içerisindeki kamelyanın yanına geldiklerini, yaralı için ambulans çağırdıklarını söyledi. Öte yandan Özgür Duran ve sevgilisiyle aynı evde kalan amcası B.D'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi, Özgür Duran'dan bir ize rastlanmadı

kadir şeker, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (20)
YUH:yahu adam cani nesini savunuyosunuz tahminim olumlu yorum yazanlar milletin karısına kızına göz dikme peşindeler sanırım en ufak şeyde öldürüp veya azmettirerek öldürüp olay vardı diyerek cezadan yırtma peşindeler. olay yoksa bile olay vardı diyeceksiniz bizi öldürürken kurtardı diyeceksiniz diye tehtit vb. . . olay varsa çok şükür memlekette polisde var nizamda. sanki gizli bir el olayı proje gibi kullanıp polisi devreden çıkarıp kanunu adaleti herkes uygular gibisinden ikilik çıkarma peşindeler
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0 0
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HOCAAA:Eğer siz bu gence ceza verirseniz sokağın ortasında kim ne yaparsa yapsın halk müdahale etmez.
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2 4
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UYARI:O zaman her kavga eden karı koca görünce kocayı öldürsün insanlar bu ülkede en azılı suçlulara seri katillere vatan hainlerine bile idam verilmezken kadirde kim oluyor bıçak çekip adam öldürüyor
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A O S:Aynısı senin başına gelse ne yaparsın cok merak ediyorum acaba o adam o bıçağı cekecek kadar ölen yaptınadama hiç soruyormısum kendine
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1 4
HAKAN:Araya girin ama girmeden önce polisi arayin ve yalniz araya girmeyin. Bicakla oraya gidip kalbine saplamak ne demek.
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28 4
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UMUDUMUZ ŞABAN:o değildi hakim bey. o değildi.
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1 0
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SERT CAN:kocayı T. C. de sınarsan böyle olur . . . yani eşi ile tartışan birini araya girip eşinin yanında artıstlik yapsa onu maffeder kim olursa olsun eşim çocuğum ailem yanında bana kimse hareket çekemez bence bu adam suçludur. . . Türk toplumunda eşi ile adam tartısıyor. . eşine en fazla bağırır çağırır yanın da bıçak taşıyyor olaya bak sen gidiyor adamın kalbine saplıyor bak sen katilsin sen katil aileyi yıktın her kavga eden karı kocanın birini öldür o zaman buradan çıkan sonuç bu çocukları varsa yetim . .
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EFTALYA:Olayı bilmeden klavyeden sallama o kadın oadamın karısı deil sevgilisi kadın 3 cocuğunu bu adam için terkedip gelmiş adamin 19 ayri suçtan sabikası varmış olay senin dedigin gibi deil
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16 0
KEMERBURGAZ:adamla kadın evli bile değil, ne yuvası, hiç kimse sokak ortasında olsun evde olsun bir bayana bir çocuğa şiddet uygulayamaz. Kadınlar bize ALLAHın emanetidirler. Bu şahsın bıak taşıması normal değil ama, kadını kurtarması iyi hal sayılır. Az bi ceza alır ama siciline işler mi bilmem. Rabbim adaletle yargılanmasını nasip etsin. Allah yardımcısı olsun.
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11 0
AVHANIM:Senin yüzüne de bi geçiren olur umarım.
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4 0
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