Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Konya'da, Özgür Duran'ı (32) sevgilisi Ayşe D.'yi (35) iddiaya göre, döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren ve ardından tutuklanan Kadir Şeker'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

KADİR ŞEKER 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, iddiaya göre, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

AVUKATININ İTİRAZI REDDEDİLDİ

Şeker'in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti. Avukat, Kadir Şeker'in tahliye edilmesini istedi. 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti. Mahakemenin, Kadir Şeker'in dosyadaki mevcut deliller nedeniyle tutukluğunun devamına karar verdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Konya'da erkek arkadaşından şiddet gören Ayşe D'ye yardım etmek isteyen Kadir Şeker, yaşanan boğuşma sonrası kadına şiddet uygulayan Özgür Duran'ın ölümüne sebep oldu. Kadir, verdiği ifadesinde kavga eden çifti görünce olaya müdahale etmek istediğini, müdahale edince Özgür Duran'ın kendisine küfürler ettiğini ve saldırdığını akabinde cebindeki bıçağı çıkardığını söyledi. Kadir, verdiği ifadesinde yere düştüğünü Özgür Duran'ın da kendisinin üzerine düştüğünü ve bu olay sonucunda bıçağın kalbine saplandığını söyledi.

ŞİDDET MAĞDURU KADINDAN ÇELİŞKİLİ SÖZLER

Şiddet mağduru kadın Ayşe D, verdiği ilk ifadesinde Kadir Şeker'in kendisine yardım etmek için olay yerine geldiğini söyledi. Ardından ifadesini değiştirerek, "Kavga etmiyorduk. Kadir'in bıçaklamasına gerek yoktu. Özgür'ün 19 suçtan sabıkası olması onu kötü birisi yapmaz. Ben onun için 3 çocuğumu bıraktım. Güzel bir birlikteliğimiz vardı" gibi ifadeler kullandı.