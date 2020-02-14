Haberler » 3. Sayfa » Kadir Şeker, kendisine 'katil' denilmesine üzüldüğünü dile getirdi - Haberler

Kadir Şeker, kendisine "katil" denilmesine üzüldüğünü dile getirdi

Konya'da sevgilisi Özgür Duran tarafından darp edilen Ayşe D.'yi kurtarmak isterken Özgür Duran'la çıkan tartışma sonucunda Duran'ı bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in ailesi Şeker'i cezaevinde ziyaret etti. Genç adam, kamuoyunda kendisi hakkında "Katil oldu" ifadesinin kullanılmasından rahatsız olduğunu söyledi.

14.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:08

Kadir Şeker, Ayşe D.'yi kurtarmak isterken Özgür Duran'ı öldürdü. Cezası için cezaevinde olan Şeker, ailesiyle yaptığı görüşmede kamuoyunda kendisi hakkında çıkan haberlerde "Katil oldu" ifadesinin kullanılmasından rahatsız.

KADINI KORUMAK İSTERKEN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, geçtiğimiz hafta parkta Özgür Duran ile Ayşe D.'nin tartıştığını gördü. Tartışmaya müdahale eden Şeker ile Özgür Duran'ın arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede Kadir Şeker, Duran'ı bıçakladı. Özgür Duran hayatını kaybedince Şeker de tutuklandı.

"KATİL OLDU" DENMESİNDEN RAHATSIZ

Kadir Şeker'i kaldığı cezaevinde ailesi ziyaret etti. Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Şeker'in abisi Hidayet Şeker, Kadir hakkında kamuoyunda "katil oldu" ifadesinin kullanılmasından rahatsız olduğunu belirterek "Kendisinden 'katil' diye bahsedilmesine üzülmüş. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor." dedi.

"GÖRÜNÜR GERÇEKLİĞE BAKTIĞIMIZDA HEPİMİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Kadir Şeker olayıyla ilgili dün yaptığı açıklamada "Mevcut Ceza Kanunu açısından meşru savunma sınırın açılması gibi teknik düzenleme var. Görünür gerçeklik ve olgusal gerçeklik arasında farklılık vardır. Görünür gerçekliğine baktığımızda şüphelinin duyarlılığı, vicdanlı davranışı hepimizi çok etkiledi. Adil olanın gerçekleşmesini istiyoruz. " diye konuşmuştu.

Kadir Şeker olayındaki şiddet mağduru kadının çelişkili ifadeleri kafa karıştırıyorKadir Şeker olayındaki şiddet mağduru kadının çelişkili ifadeleri kafa karıştırıyor

Kadir ŞekerKadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit GülSon dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kadir Şeker açıklaması: Sonucu bekleyeceğiz

Kadir Şeker, kendisine

kadir şeker, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (21)
TAPİR:ağlamalarınızı duyanda idam edecekler zanneder altı üstü 3-5 yıl yatar çıkar sanki memlekette adalet varmış gibi hayıflanıyorsunuz bide
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FB:sana kalmıştı doğruluk. şimdi çek cezanı
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
KUTSALLAR:ömür boyu yatmayacak ya sanki 3-5 yıl yatar çıkar hepsi öyle olmuyomu??
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KUTSALLAR:anlamadığım şu kavgayı ayırmaya gidiyon anladık ama sana karşı bir silah çekme yok, kendini savunman gereken bir durum yokken ne diye bıçakladın adamı ?
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BOZACI:OLAYDA KADİR ÖLDÜRME MAKSADIYLA GİTMEMİŞ OLAYI KADINA ŞİDDET VE DARP ANLAMASI ÜZERİNE MÜDAHİL OLMUŞ KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK DEĞİL OLAYIN İNCELENMESİNE BU TARAFINDAN BAŞLANACAĞINI VE BU BAŞLANGICIN OLAYIN SEYRİNİ ÇOK DEĞİŞTİRECEĞİNE İNANARAK ADALETİNDE TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUM.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
İNSAN ÖLDÜRENE KATİL DENİR:MAKTÜLÜN AİLESİ DE OĞULLARINA ÖLÜ DENMESİNE ÜZÜLÜYORDUR.
Yayından Kaldır
7 24
Cevap yaz
SANA NE:EMİN OL MAKTÜL O KADAR MASUM BİRİ DEĞİL
Yayından Kaldır
0 0
DAVUT:ölenin 18 tane suçu var eğer çok suç işleyen içerde tutulsaydı eski kocanın evi dağılmaz bu kadın evini terketmezdi bu ilkiydi ikincisi bu kavga olmaz bu gencecik pırlanta hapse girmezdi bakın bir peş para etmez iki yuva yıkıyor
Yayından Kaldır
15 3
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:İŞTE BU YÜZDEN KİMSENİN TARTIŞMASINA KARIŞMAYIN. BU SİZE DERS OLSUN
Yayından Kaldır
8 9
Cevap yaz
AYŞE:İNŞAALLAH KURTULUR.
Yayından Kaldır
10 5
Cevap yaz
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
09:08  Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! En güzel sevgililer günü sözleri ve anlamlı sevgililer günü mesajları
08:49  14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
14.02.2020 11:19:03