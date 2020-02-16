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Kadir Şeker olayında Özgür Duran'ın kuzeni konuştu: Ayşe beni arayıp Özgür'ün Kadir'e saldırdığını söyledi

Türkiye'nin konuştuğu Kadir'in kaderini değiştirecek bir ifade geldi. Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kuzeni, Ayşe D'nin olay sonrasında kendisini aradığını ve Özgür Duran'ın Kadir Şeker olay yerinden uzaklaşırken arkadan saldırıp boğazını sıktığını söyledi.

16.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:09

Eskişehir'de Ayşe D'nin sevgilisi Özgür Duran'la kavgasını görüp müdahale eden ve Duran'la yaşadığı arbedede adamı öldüren Kadir Şeker'in dava sürecini etkileyecek gelişme yaşandı. Özgür Duran'ın kuzeni B.D, Ayşe'nin olay sonrasında kendisini arayarak Duran'ın Kadir'e arkadan saldırdığını ve boğazını sıktığını söylediğini ifade etti.

ALACAĞI CEZA MERAK EDİLİYOR

Ayşe D'yi kurtarırken Özgür Duran'ı öldüren ve cezaevine giren Kadir Şeker'le ilgili gelişmeleri tüm takip ediyor. Ayşe D, yaptığı çelişkili açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çekerken Kadir'in alacağı ceza da merak konusu.

ÖZGÜR DURAN'IN KUZENİNDEN SEYRİ DEĞİŞTİRECEK AÇIKLAMA

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kuzeni yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. İlk olarak Özgür Duran'ın Kadir'e saldırdığını belirtti.

"ÖZGÜR, KADİR'E ARKADAN SALDIRMIŞ"

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Kuzen Duran, şunları söyledi "Ayşe olayın nasıl geliştiğini bana telefonda anlattı. Evden çıktıktan bir süre Özgür'ü parka çağırmış. Özgür kendisine bağırırken bir genç yardım etmek için yanlarına gelmiş. (Kadir) 'Abi neden ağlatıyorsun kadını?' demiş. Özgür'de sana ne lan benim karım demiş. Ayşe de ben eşiyim demiş. Genç (Kadir) geri dönüp giderken Özgür arkadan saldırmış. Yere yatırıp genci darp etmiş. Daha sonra kalkıp kaçmaya çalışırken Özgür gencin boğazını sıkmış. Bu sırada ikisi de yere düşmüş. Ayşe telefonda bu sırada Özgür'ün kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi. Özgür, işsizdi çalışmıyordu. Yanlarında bir miktar paraları vardı. O parayla geçimlerini sağlıyorlardı."

NE OLMUŞTU?

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba günü, iddiaya göre, bir parkta sevgilisi Ayşe D'yi döven Özgür Duran'ı (32) engellemek istedi. Ancak bu sırada çıkan arbedede Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker tutuklandı.

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Kadir Şeker olayında Özgür Duran'ın kuzeni konuştu: Ayşe beni arayıp Özgür'ün Kadir'e saldırdığını söyledi

kadir şeker, Türkiye, Genç, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (4)
NE DESEK BOŞ:Onu bunu bilmem. Bir gencin hayatı artık eskisi gibi olmayacak. Üzücü. . . Ölen kişinin 19 sabıkası var demek ölmeyi hak ediyor anlamına gelmez. Onun da anası babası var. Sevenlerine sabır diliyorum. . . Potansiyel suçlu idiyse onu salıveren sistemde bir sorun vardır. . . Ne diyeyim, Allah kimseyi şaşırtmasın.
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AD:Gerçekten kadınlardan korkulur . Kadın bir şeytanmış yuh artık kadınlardan uzak durun . Bu kadınında Allah belasını versin. Ölen adamın yakınlarınada Allah’ı hatırlatarak Allah şahittirki bu adam suçsuzsa vicdanınızda kavrulun derim
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YİNEYAPARLR:Bana göre bu çocuğa ceza verilmemeli . hem kadını bağırtıp çocuğu tahrik ediyor. çocuk uzaklaşınca da boğazına çöküyor. Allah aşkına fen liseli çocuk bırakında sınavına hazırlansın , kadınlara eziyet edenlere de ders olsun.
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YORUMCU:Bu kadar baskı varken o hakim nasıl doğru karar versin, Allah güç kuvvet ve doğru yoldan şaşmamayı nasip etsin tüm Hakimlerimize.
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