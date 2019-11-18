Haberler » Güncel » Kadir Topbaş Kilis'te okul açılışına katıldı - Haber

Kadir Topbaş Kilis'te okul açılışına katıldı

Kadir Topbaş Kilis'te okul açılışına katıldıKİLİS - Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kilis'te okul açılışına katıldı.

18.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:27
Kadir Topbaş 'te okul açılışına katıldı
KİLİS - Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kilis'te okul açılışına katıldı.
2019-2020 eğitim yılında eğitim ve öğretime başlayan kolejin açılışı eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımı ile yapıldı. Açılış öncesi Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı göster sundu. Açılışta bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Bugün burada hayırlı faaliyetin açılışına şahitlik için toplandıklarını ifade ederek, "Bütün inanan insanların, doğumundan ölümüne kadar, ilim tahsil etmesi gereken, zihniyete inanan, bu zihniyetin süreci içerisinde faaliyetlerini devam ettirmesi gereken, ilmin Çin'de dahi olsa gidip aranacağı, bulunacağı, bir zihniyetin ürünü onun için ben bu katkıya emek veren bu okulun sahiplerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, yaptığı konuşmada, Kilis'in eğitimine ciddi katkılar sunacağına inandığı okulun hayırlı olmasını temenni ettiğini ifade ederek, "Özelikle öğretmenlerimizi büyük görev düşüyor, En büyük ihtiyacımız olan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller, yetiştirmektir. Soran, sorgulayan öğrenciler, yetiştirmek, öğretmenlerimizin en büyük katkılarıyla ve onların çabalarıyla mümkün olacaktır" dedi.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini ifade ederek, "Katkı sunmak lazım, bir ucundan bir tarafından tutmak lazım, Dünyamız, hazlı gelip, değişmektedir. Artık dünya avuç içine sığdı. Bir akıllı telefonla, dünyanın her noktasını görebiliyorsunuz. Teknolojik değişiklikler baş döndürücü bir şekilde gelişmekte, böyle bir ortamda, geleceği hazırlarken, nesiller yetiştirirken, rekabet gücü olan nesiller, yetiştirmek zorundayız. Bir milletin gücü, -nüfusuyla ölçülmez, yetişmiş insan gücüyle ölçülür. Çocuklarımızın her biri hangi yaşta olursa olsun, dünyanın bir başka bölgesindeki çocuklarla rakip içerisinde yetişiyor" dedi.
Kadir Topbaş Kilis'te okul açılışına katıldı

Kadir Topbaş, İstanbul, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:08 Şampiyon olan köy takımından gün boyu süren renkli kutlama
00:07 Gaziantep hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı1 yaralı
00:04 ABD'nin kararının ardından İsrailli eski bakandan yasa dışı Yahudi yerleşimlerini ilhak çağrısı
00:02 Katarlı yatırımcıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
00:02 Spor kayserisporlu pedro henrique kazanmak için savaşan bir takım olacağız
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:15:27