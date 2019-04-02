Kadir Yalçın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Kastamonu belediye başkan adayı Kadir Yalçın oldu. Saadet Partisi adayı Kadir Yalçın, Kastamonu belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kastamonu belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Kastamonu belediye başkan adayı Kadir Yalçın ile ilgili seçim sonuçları ve Kastamonu belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Kastamonu belediye başkan adayı Kadir Yalçın oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kastamonu belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kastamonu aday yarışı ve Kastamonu seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kastamonu Seçim Bilgileri

Kastamonu belediyesi için toplam sandık sayısının 240 olduğu belirlendi.

Kastamonu belediyesi için açılan sandık sayısının ise 239 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kastamonu belediyesi için katılım oranının ise % 82,82 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kastamonu toplam seçmen sayısının ise 77.518 olduğu belirlendi.

Kastamonu belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.203 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Kadir Yalçın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kastamonu belediye başkan adayı olarak gösterilen Kadir Yalçın, Kastamonu yarışında % 0,66 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Kadir Yalçın toplamda 408 adet oy sayısına ulaştı.

Kadir Yalçın Kimdir?

Kadir Yalçın, 1975 yılında Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimin Kastamonu'da tamamlayan Yalçın, 1998 yılında Ege Universitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli işlerde çalışan Yalçın, 2014 yılından itibaren Ziraat Mühendisi olarak çalışıyor. Yalçın, evli ve iki çocuk babası.

Saadet Partisi Kastamonu belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.