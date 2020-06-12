Kadirli Adliyesi'nde koronavirüs tedbirleri

Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç, 15 Haziran'da başlayacak duruşma, keşif ve icra işlemlerinde maskesiz kimsenin adliyeye alınmayacağını ve girişte vatandaşların ateşlerinin ölçüleceğini belirtti.

12.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:56
Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç, 15 Haziran'da başlayacak duruşma, keşif ve icra işlemlerinde maskesiz kimsenin adliyeye alınmayacağını ve girişte vatandaşların ateşlerinin ölçüleceğini belirtti.
Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, normalleşme süreci kapsamında duruşma, keşif ve icra işlemlerinin 15 Haziran'da başlayacağını kaydetti.
Koronavirüs tedbirlerinin adliye binasında da uygulanacağını belirten Kılıç, şunları aktardı:
"Bakanlığımızın kılavuz ve talimatları doğrultusunda maskesi olmayanlar ve herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenler adliyeye giremeyecekler. Adliyemize girişte pandemi süreciyle başlayan ateş ölçümü devam edecek. Girişte yapılacak ölçümlerde ateşi 38 dereceyi geçenler doğrudan sağlık kurumuna yönlendirileceklerdir."
Adliyelere girecek ve duruşma salonuna alınacak kişi sayılarının sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlendiğini ifade eden Kılıç, Kadirli Adliyesine aynı anda personel hariç 99 kişi bulunabileceğini belirtti. Kadirli Adliyesi’nde koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kadirli, Güncel, Haber

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