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Kadirli'de Bocce, Atletizm ve Spor Şenliği düzenlendi

Kadirli ilçesinde özel sporcular için Bocce, Atletizm ve Spor Şenliği düzenlendi.

31.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:24Kadirli'de Bocce, Atletizm ve Spor Şenliği düzenlendi
ilçesinde özel sporcular için Bocce, ve Şenliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Şehir Stadyumunda düzenlenen şenlikte, zihinsel ve bedensel engelli sporcular bocce, halat çekme, koşu, penaltı atışı ve uzun atlama gibi yarışlarda dereceye girebilmek için yarıştı.
Yarışlarda dereceye giren engelliler, madalyalarını aldıktan sonra oyun oynadı, halay çekti.
Kadirli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Bal, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşantılarına destek olmak amacıyla sportif ve kültürel faaliyetler yürüttüklerini belirtti.
Şenlik havasında geleneksel olarak düzenlenen yarışların yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Bal, emeği geçenlere teşekkür etti.
Bedensel Engelliler İl Temsilcisi Dursun Köroğlu da engellilerin şenlikle güzel vakit geçirdiğini ve doyasıya eğlendiğini kaydetti.

Atletizm, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA

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