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Kadirli'de depo yangını

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

02.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:57
Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle'de Erdoğan Taşdemir'e ait evin bahçesindeki depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.
Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi. Kadirli’de depo yangını

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, İtfaiye, Kadirli, Güncel

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Kadirli'de depo yangını
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