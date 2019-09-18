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Kadirli'de ekonomi toplantısı yapıldı

Kadirli ilçesinde, Kaymakam Ahmet Arık başkanlığında ekonomi toplantısı yapıldı.

18.09.2019 13:08Kadirli'de ekonomi toplantısı yapıldı
Kadirli ilçesinde, Kaymakam Ahmet Arık başkanlığında ekonomi toplantısı yapıldı.
Arık, Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, güç birliği içerisinde ilçenin tüm sorunlarının çözüleceğini söyledi.
Kadirli için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini belirten Arık, şöyle konuştu:
"Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi yaşanabilir şehir haline getirebiliriz. Tarımda, sanayide, turizmde önemli girişimleri yapabilecek ve ilçe ekonomisini daha ileri yerlere taşıyabilecek gücümüz bulunmaktadır. Bu da siyasi ve etnik ayrışmaları bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilebilir. Kadirlimizin ekonomik açıdan gelişimi için herkesi adım atmaya davet ediyoruz."
Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Han Yüksel de oda olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve esnaf da ilçe ekonomisinin canlanması adına ulaşım, güvenlik ve diğer sorunları anlatarak, gerekli çalışmaların yapılmasını talep etti.

Ahmet Arık, Ekonomi, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA

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