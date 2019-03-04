Kadirli'de Güvenlik ve Halk Günü Toplantısı

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Kadirli Kaymakamlığı tarafından mart ayı muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı düzenlendi.Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, seçim, yol, çevre kirliliği, sağlık, eğitim ve güvenlik konuları görüşüldü.Toplantıda ilk olarak şubat ayında ele alınan sorunlar görüşüldü. Daha sonra vatandaşların, muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri dinlenerek sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay, kamu kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.