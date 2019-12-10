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Kadirli'de ıspanak hasadı buruk başladı

TÜRKİYE'nin ıspanak ihtiyacını karşılayan bölgelerden biri olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 'zehirli ıspanak' iddiaları nedeniyle hasat buruk sürüyor.

10.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:33Kadirli'de ıspanak hasadı buruk başladı

TÜRKİYE'nin ıspanak ihtiyacını karşılayan bölgelerden biri olan 'nin ilçesinde, 'zehirli ıspanak' iddiaları nedeniyle hasat buruk sürüyor. Üreticiler, iddiaların sektörü olumsuz etkilediğini, ıspanağın kilosunun tarlada 50 kuruşa kadar düştüğünü söyledi.

?Kadirli ilçe merkezinden geçen Savrun Çayı'nda yıkanıp, çamurundan arındırılan ıspanaklar, paketlenip 'nin çeşitli kentlerine gönderiliyor. İlçede 15 bin dönüm arazide ekimi yapılan ıspanağın hasadı sürerken, Turp Üreticileri Birliği Başkanı ve ıspanak üreticisi Soner Topalhan, yıllardır sektörün içinde olduğunu ve ıspanak zehirlenmesi ile ilk defa karşılaştığını söyledi. Yaşanan olay nedeniyle sektörün zor durumda kaldığını anlatan Topalhan, ıspanağın geçmişten günümüze hep sağlığa faydalarıyla anıldığını kaydetti.

'İSTENMEYEN SEBZE OLDU'

Kilosu tarlada 50 kuruşa kadar düşen ıspanağın kış aylarının vazgeçilmez sebzesi olduğunu kaydeden Topalhan, "Faydalarıyla anılan ıspanak, bir anda istenmeyen sebzeye dönüştü. Bu bir hayli üzücü. Ispanak zehirlenmesi vakasını ilk kez duyduk. Organik ıspanak yetiştiriyoruz. Ispanak zehirlenmesi vakaları nedeniyle tüketim yok denecek kadar azaldı. Hal böyle olunca 5- 6 bin dönüm ıspanak tarlası sürülmek zorunda kaldı. Tam bir C vitamini deposu ve insan sağlığının bir numaralı dostu olan ıspanak, tarlalarda kaldı ve tüketim oldukça düştü. Sağlıklı yaşamak istiyorsanız ıspanak tüketin" dedi.



Osmaniye, Türkiye, Kadirli, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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