Kadirli'de Kablo Hırsızlığı

23 Kasım 2018 Cuma 15:59



23 Kasım 2018 Cuma 15:59

Kadirli ilçesinde, Türk Telekom ve özel bir elektrik şirketine ait ait 600 metre iletişim kablosu çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Yoğunoluk köyü Kuzucak yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, A.Ç, V.C. ve M.V'yi ormanlık alana ellerinde iletişim kablosu götürürken yakaladı.Olay yerinde yapılan incelemede Türk Telekom ve özel bir elektrik şirketine ait 600 metre bakır kablonun 5 ayrı noktadan kesilmiş olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan A.Ç, V.C, ve M.V, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.