Kadirli'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli- Adana
karayolu 10'uncu kilometresinde Aydınlar Köyü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Sarıoğlu (38) idaresindeki 80 LL 821 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Muhammet Celalettin Tatlı (64) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Büyükbaş (30) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE
Osmaniye,Kadirli
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:33