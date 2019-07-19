Haberler» Güncel» Haber

Kadirli'de kurbanlık fiyatları açıklandı

Kadirli Belediyesi, küçük ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını belirledi.

19.07.2019 10:59 Kadirli
Kadirli Belediyesi, küçük ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını belirledi.
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yapılan fiyat değerlendirme toplantısı sonucu, belediye encümenince alınan karar ile küçükbaş kurbanlık koyunu kilogram fiyatı 23 lira, keçinin kilogram fiyatının 24 lira ve büyükbaş kurbanlıkların ise kilogram fiyatının 20 lira olarak belirlendiğini söyledi.
Fiyatların açıklanmasının ardından kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşamaya başladı. Yeşilyayla köyünde besicilik yapan İlyas Kenar, 20 yıldır besicilik yaptığını belirterek, fiyatların açıklanmasıyla satışlarda hareketlilik yaşanmaya başladığını ifade etti.
Kaynak: AA
Ömer Tarhan, Kadirli, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:50   Psikologlar 'Ruh Sağlığı Yasası'nı istiyor
12:50   Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi
12:50   Düğünde vurulan gelinin eşi: En mutlu günümüzde kan aktı
12:50   "Devletimizin tüm imkanları Düzce için seferber edildi" - DÜZCE
12:50   Acı bilanço ! 6 ayda bin 53 kişi hayatını kaybetti
12:50   "Anız yangınıyla yüzey toprağının organik maddesi yok oluyor"
12:49   Kuraklıktan futbol sahası kadar kalan Avlan Gölü, eski haline dönüyor