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Kadirli'de kurbanlık fiyatları açıklandı

Kadirli Belediyesi, küçük ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını belirledi.

19.07.2019 11:34
Kadirli Belediyesi, küçük ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını belirledi.
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yapılan fiyat değerlendirme toplantısı sonucu, belediye encümenince alınan karar ile küçükbaş kurbanlık koyunu kilogram fiyatı 23 lira, keçinin kilogram fiyatının 24 lira ve büyükbaş kurbanlıkların ise kilogram fiyatının 20 lira olarak belirlendiğini söyledi.
Fiyatların açıklanmasının ardından kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşamaya başladı. Yeşilyayla köyünde besicilik yapan İlyas Kenar, 20 yıldır besicilik yaptığını belirterek, fiyatların açıklanmasıyla satışlarda hareketlilik yaşanmaya başladığını ifade etti. Kadirli'de kurbanlık fiyatları açıklandı
Kaynak: AA
Ömer Tarhan, Kadirli, Güncel

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