Kadirli’de mısır hasadı başladı

Doğu Akdeniz'in önemli tarım merkezlerinden olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mısır hasadına başlandı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Yukarı Bozkuyu köyünde gerçekleştirilen mısır hasat törenine katılarak, biçerdöverle ilk kesimi gerçekleştirdi.

Arık, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıla göre mısır rekoltesinde yüzde 10'a varan verim artışı beklendiğini söyledi.

Kadirli çevresinde yaklaşık 200 bin dekar alanda ekimi yapılan mısırda dekara 1 ton 300 kilogram verim alındığını ifade eden Arık, "Adana, Osmaniye ve çevresinde Çukurova'nın bereketli topraklarında çiftçilerimiz, buğdaydan sonra mısırda da 6 aylık emeğinin karşılığını almaya başladı. Hasat ile birlikte bölgede ekonomik canlılık yaşanıyor. Burada üretilen mahsuller Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiliyor. İnsanların ihtiyacı olan sebze, meyve ve bitkilerini yetiştirme görevini Çukurovalı çiftçilerimiz yapıyor. Canla başla çalışan çiftçilerimize hayırlı bol kazançlar diliyoruz." diye konuştu.

Hasat sonrası anız yakılması olaylarının da başladığına dikkat çeken Arık, devlet olarak bunun önüne geçilmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir de, çiftçilerin çok zor şartlarda mahsullerini yetiştirdiklerini belirterek, hasat sonrası anız yakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.