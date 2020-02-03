Haberler » Güncel » Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı - Haber

Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı

Kadirli'de, şubat ayı muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı düzenlendi.

03.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:24Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı
'de, şubat ayı muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı düzenlendi.
Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık başkanlığında Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, yol, güvenlik, çevre kirliliği ve sağlıkla ilgili konular görüşüldü.
Muhtarların, daire müdürlerinin ve vatandaşların şikayetlerinin de dinlendiği toplantıda, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.
Toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay, kamu kurum müdürleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Devlet Bahçeli, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
15:37  Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi? Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir?
15:07  Başrol nasıl yazılır? Baş rol mü, başrol mü? Başrol ne demek?
15:06  Ahmet Mekin kimdir? Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli kimdir?
3.02.2020 16:41:34