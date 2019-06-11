Kadirli'de muhtarlar toplantısı yapıldı

Kadirli
Kaymakamlığı tarafından haziran ayı muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Tamer Orhan
başkanlığında Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli
Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, çevre kirliliği, sağlık ve güvenlik gibi ilgili konular görüşüldü. Vatandaşların, muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının şikayetleri dinlendi, sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.
Toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Tarhan
, İlçe Jandarma
Komutanı Niyazi Temiz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Karadaş, resmi kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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