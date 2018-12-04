Kadirli'de Muhtarlar ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Kadirli
Kaymakamlığı tarafından muhtarlar ve güvenlik toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Tamer Orhan
başkanlığında, Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli
Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, yol, çevre kirliliği, sağlık, eğitim, su ve güvenlik gibi konular görüşüldü.
Vatandaşların, muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının şikayetlerini dinlendiği toplantıda, sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.
Toplantı, vatandaşların önerilerinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi ile sona erdi.
04 Aralık 2018 Salı 16:19