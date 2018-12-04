04 Aralık 2018, 16:19
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Kadirli'de Muhtarlar ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Kadirli

Kadirli Kaymakamlığı tarafından muhtarlar ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Kadirli Kaymakamlığı tarafından muhtarlar ve güvenlik toplantısı düzenlendi.


Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında, Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, yol, çevre kirliliği, sağlık, eğitim, su ve güvenlik gibi konular görüşüldü.


Vatandaşların, muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının şikayetlerini dinlendiği toplantıda, sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.


Toplantı, vatandaşların önerilerinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi ile sona erdi.
04 Aralık 2018 Salı 16:19