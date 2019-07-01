01.07.2019 16:28
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Kadirli'de muhtarlar ve güvenlik toplantısı

Kadirli

Kadirli'de, Kaymakamlık tarafından temmuz ayı muhtarlar ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Kadirli 'de, Kaymakamlık tarafından temmuz ayı muhtarlar ve güvenlik toplantısı düzenlendi.
Osmaniye Vali Yardımcısı ve Kadirli Kaymakam Vekili Metin Esen başkanlığında Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik, çevre kirliliği, sağlık ve yolla ilgili konular görüşüldü.

Muhtarlar, daire müdürleri ve vatandaşların taleplerinin dinlendiği toplantıda, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.

Haziran ayında görüşülen konuların değerlendirilmesi, mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarını anlatması, çözüm önerileri ve diğer konuların görüşülmesiyle toplantı sona erdi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay, kamu kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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