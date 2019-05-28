Kadirli'de öğrencilere spor malzemesi yardımı

Kadirli
Terör Mağdurları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ilkokulu öğrencilerine spor malzemesi desteğinde bulundu.
Dernek Başkanı Battal Işıkbol
, Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere forma ve top hediye etti.
Işıkbol, öğrencilerin sportif etkinliklerinin ve spora ilgisinin artması amacıyla dernek olarak spor malzemesi desteğinde bulunduklarını söyledi.
Öğrencilere imkanları ölçüsünde katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade eden Işıkbol, "Şehit ve gazi aileleri olarak geleceğimizin büyükleri olacak öğrencilerimize her zaman değer veriyoruz. Sağlıklı yaşam için spor yapmaları yönünde destek vermek istedik. Her yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile yaptığımız çalışma sonrası merkez ve köy okullarında eğitim öğretim gören öğrencilere spor malzemesi veriyoruz. Onların yüzünün gülmesi bizleri de mutlu ediyor. Dernek olarak imkanlar ölçüsünde maddi ve manevi desteğimiz her zaman devam edecek." diye konuştu. Okul Müdürü
Mustafa Baraklı ise spor malzemesi dağıtımdan dolayı dernek üyesi şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.
Güncel
Kaynak: AA