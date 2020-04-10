Kadirli'de pamuk maske üretilip, halka ücretsiz dağıtılıyor

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin usta öğreticilerince üretilen pamuk maskeler, halka ücretsiz dağıtılıyor.

Kadirli Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının başladığı ilk günden itibaren kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ile toplu taşıma araçları, toplu konutlar ve siteler ile mahallelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Maske satışının da yasaklanmasının ardından bu alanda da çalışma başlatan belediye, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere maske üretimine başladı. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, maske satışının yasaklanması ile birlikte halkın ihtiyacını karşılamaya yönelik başlattıkları uygulama ile vatandaşlara ücretsiz 100 bin maske dağıtacaklarını açıkladı.

100 bin maskenin 30 personelle ilçe genelinde dağıtımının yapıldığını söyleyen Başkan Tarhan, "Koronavirüse karşı bir savaş başlattık. Bu kapsamda maske ve dezenfektan paketi dağıtımı da yaptık. Ancak maske satışının yasaklanması ile birlikte vatandaşlarımızın maskeye ulaşma imkanı kısıtlandı. Bizlerde mahallelerimizde ve şehir merkezimizde 30 personelimizle 100 bin maske dağıtımına başladık. Amacımız halkımızın maske ihtiyacını bir an önce karşılamaktır.

Belediye olarak Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile yüzde 100 pamuk maske üretimine başladık. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğreticiler tarafından yapılan ve haftada 6 bin adet üretilecek olan maskeleri halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız hiçbir kuşkusu olmasın. 20 mahallemizde maske vermedik ev bırakmayacağız" diye konuştu.

Kadirli Halk Eğitim Merkezi Müdür Tahir Tarhan ise Kadirli Belediyesi'nin destekleriyle merkez bünyesinde usta öğreticiler tarafından Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine uygun olarak yüzde 100 pamuk maske üretimine başladıklarını belirtti. Tarhan, "HEM bünyesindeki usta öğreticilerimiz ile birlikte ihtiyaçlara cevap vermek adına tek kullanımlık olmayan yıkanıp tekrar giyilebilen yüzde 100 pamuk olan maske üretimi için belediye başkanımız destek verdi ve bizlerde üretime geçtik. Haftada 6 bin adet üreteceğiz. Maskelerin çöplere atılması ile ilgili genelge gereği bizim burada yapacağımız pamuk maskeler daha çok talep görüyor. Çünkü maskeyi kullanan vatandaşımız sıcak deterjanlı su ile yıkayıp kuruttuktan sonra yeniden kullanabiliyor" dedi.