Haberler » Güncel » Kadirli'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Haber

Kadirli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinder Uğur G., daha önce husumeti bulunan I.L. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

03.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:20 Kadirli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

OSMANİYE'nin  ilçesinder Uğur G., daha önce husumeti bulunan I.L. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Uğur G., tedaviye alındı.

Olay, 7 Mart Mahallesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Uğur G., bir iş yerinin önünde oturduğu sırada daha önce husumeti olduğu öne sürülen I.L. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Uğur G., olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. I.L., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kadirli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:42   HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip PKK kampından kaçtı - Haber
18:42   Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Haber
18:42   Trump, Süleymani suikastı konusunda Boris Johnson'ı önceden bilgilendirmedi - Haber
18:42   Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
18:41   Fahrettin Altun'dan güvenlik zirvesi açıklaması - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
3.01.2020 18:45:23