Kadirli'de Sporla Kaynaştırma Projesi Tanıtıldı

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

Kadirli Fen Lisesince AB hibe destekli KA229 Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında hazırlanan "Sporla Kaynaştırma Projesi (Inclusion by Sports) tanıtıldı.Okul Müdürü Turgay Eriş, okulun toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, projeyle Türkiye'nin eğitim sistemine bir değer katmak istediklerini söyledi.Projenin öğrencilere önemli avantajlar sağlayacağını ifade eden Eriş, şunları kaydetti:"Paydaşlarımızla iş birliği yapmak, iyi örnekleri paylaşmak adına projeyi önemsiyoruz. Farkındalığın artmasına önemli katkılar sağlanmasını ve proje hedeflerine ulaşmayı temenni ediyorum. Proje, öğrencilerin vizyon kazanmak açısından yurt dışı deneyiminin okul yaşamından sonra iş hayatında da büyük avantajlar sağlayacak."Proje koordinatörü Ümit Kaçıra ise Romanya ve Bulgaristan'ın da ortak olduğu projenin 2018-2020 yıllarını kapsadığını belirterek, "Bu süre içerisinde de ortak okullardan öğrenci ve öğretmen değişimleri yapılacak. Proje, çocukları teknolojik aletlerden uzaklaştırma amacıyla hazırlanmıştır." dedi.