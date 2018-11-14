Kadirli'de Ücretsiz Sağlık Hizmetleri

Kadirli
İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kadirli Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz psikolog ve diyetisyen hizmeti verilmeye başlandı.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nazan Ayana, yaptığı açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında bulunan Kadirli Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hafta içi mesai saatlerinde hastaların kabul edildiğini söyledi.
Aile hekimleri ile koordineli olarak hasta kabulüne başlanıldığını ifade eden Ayana, şunları söyledi:
"Sağlıklı Hayat Merkezi'mizde doktor, psikolog diyetisyen, röntgen teknisyeni, fizyoterapist, diş doktoru, 6 ebe, 6 hemşire, 3 laboratuar teknisyeni, 2 idari memur olmak üzere 23 personelimiz ile sağlık hizmeti sunuyoruz. Kadirli Sağlıklı Hayat Merkezinde, Kanser Erken Teşhis Eğitim Merkezi, Psikolojik Danışmanlık, Gebe Eğitim Sınıfı, Üreme Sağlığı Birimi, Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı, (Diyetisyen) Sigara Bırakma Danışmanlığı ve Sigara Bırakma Polikliniği, Röntgen Çekimi, Laboratuvar Birimi, Hasta Tansiyon Ölçümü, Koruyucu Ağız Sağlığı Birimi ve Okul Sağlığı Birimi olarak faaliyet göstermektedir. Mevcut tüm yapılan hizmetler ücretsizdir. Aile Hekimleri ile koordineli olarak hasta kabulü yapıldığı gibi tüm vatandaşlarımız bu hizmetlerden yararlanmaları için ferdi olarak merkezimize başvurabilir."
Kadirli
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:12