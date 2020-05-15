Kadirli'de üniversiteye sınavına girecek gençlere test kitabı dağıtıldı

Kadirli'de üniversiteye sınavına girecek gençlere test kitabı dağıtıldıOSMANİYE'nin Kadirli Belediyesi tarafından üniversite sınavına girecek gençlere test kitapçıkları dağıtıldı.

15.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:12
Kadirli'de üniversiteye sınavına girecek gençlere test kitabı dağıtıldı
OSMANİYE'nin Kadirli Belediyesi tarafından üniversite sınavına girecek gençlere test kitapçıkları dağıtıldı.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkma kısıtlaması olan 20 yaş altı çocuk ve gençlere, saat 11.00 ile 15.00 arası sokağa çıkma serbestliği getirildi. Kadirli Belediyesi bu saatler arasında ilçede sınava girecek olan yaklaşık 2 bin 500 gence ücretsiz alan yeterlilik test kitapları dağıttı.
Uzun Çarşı, eski ve yeni belediye hizmet binası önünde kurulan kitap dağıtım stantlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Ömer Tarhan, her bir adaya alan yeterlilik testinden oluşan 2 kitapçık verildiğini belirterek, "Zor süreçten geçtiğimiz şu günlerde 15-20 yaş arası gençlerimizin sokağa çıkma iznine denk getirerek üniversite sınavına girecek olan 2 bin 500 adaya 2'şer kitapçık dağıttık. Her bir adaya bir birinden farklı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemine uygun 2 test kitabı vererek onların kendilerini deneme imkanı sağladık. Test kitabı alamayan gençlerimiz belediye binalarımızdan alabilirler. İnşallah gençlerimiz başarılı olurlar" diye konuştu.
Öğrenciler ise sınav öncesi test kitabı desteğinde bulunan Belediye Başkanı Ömer Tarhan'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Kadirli’de üniversiteye sınavına girecek gençlere test kitabı dağıtıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ömer Tarhan, Kadirli, Güncel, Haber

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