Kadirli'de "Yaşlı Bakım Hizmetleri"

Kaynak: AA

Kadirli ilçesinde, kaymakamlık tarafından oluşturulan "Yaşlı bakım hizmetleri ekibi" yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan ekipler, yardıma muhtaç vatandaşların evlerine giderek temizlik ihtiyaçlarını gideriyor, yemeklerini hazırlıyor, hasta ve yaşlıların bakımını gerçekleştiriyor.Vakıf Sorumlusu Yusuf Dokuzoğlu, ilçe genelinde tespit ettikleri 60 yaşlı ve kimsesizin haftada bir kez evini ziyaret ederek, kişisel temizliğin yanında ev temizliği ve yemeklerinin yapıldığını söyledi.Ekiplerin vatandaşlara devletin şefkatli elinin her zaman onların yanında olduğunu hissettirdiklerini ifade eden Dokuzoğlu, "Tespit edilen 60 hastamızı haftada bir gün ziyaret ediyoruz. Kapılarını çalarak, evlerine misafir oluyoruz. Tüm detaylarıyla temizlik ve bakımları yapılıyor. Sorunlarını ve taleplerini ilgili kuruluşlara iletiyoruz. 5 yıldır devam eden çalışmalarımızı gören komşuları, sosyal yardımlaşma adına örnek alıp kendileri de yardımcı oluyorlar." diye konuştu.Yalnız yaşayan 74 yaşındaki yürüme engelli Hüsne Ela ise evladı olarak gördüğü ekipteki görevlilere teşekkür ederek, "Sağolsunlar onlar geldiği zaman dünya benim oluyor. Her işimi yapıyorlar. Allah, devletimize zeval vermesin." diye konuştu.81 yaşındaki Meryem Kalmış da "Bu dünyada kimsem kalmadı. Hiç evlenmedim. Kardeşim, çocuğum yok. Allah devletimizden razı olsun. Kaymakamımızdan razı olsun." dedi.