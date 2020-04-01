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Kadirli'de yaşlılara ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

01.04.2020 18:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:57
Osmaniye 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve diğer ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Şubesi Başkanı Levent Binici, hayırseverlerin ve vakıf üyelerinin desteğiyle hazırlanan kolilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.
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Kadirli’de yaşlılara ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Türkiye, Kadirli, Güncel

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Kadirli'de yaşlılara ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
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