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Kadirli Engelsiz Yaşam Merkezi maske üretimine başladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi çalışanları ile bir hasta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı.

31.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:40
Kadirli Engelsiz Yaşam Merkezi maske üretimine başladı
Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi çalışanları ile bir hasta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı.

Kadirli Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Rıfat Seki, AA muhabirine koronavirüse karşı tüm ülkede maske ihtiyacının oluştuğunu söyledi.

Maske ihtiyacının artmasının kendilerini üretim yapmaya yönelttiğini ifade eden Seki, "Son zamanlarda ülkemizde çıkan koronavirüsün çıkmasıyla maske ihtiyacı hat safhaya ulaştı. Fiyatların yüksek olması bizi maske üretmeye teşvik etti. 15 metrekarelik odada biri şizofreni gönüllü 4 kişilik ekibimizle günde 500 adet maske üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz maskeleri devlet hastanesinde yıkama, ilaçlama ve paketleme yapıldıktan sonra kullanıyoruz. Ürettiğimiz maskelerin bir kısmını sağlık alanında çalışanlarımıza ücretsiz olarak dağıtımını yapacağız." diye konuştu..

Üretime katkıda bulunan şizofreni tedavisi gören Yener Beycan da, "Engelsiz yaşam merkezi olarak maskelerimizi kendimiz üretiyoruz. Ben günde tek başıma 100 adet üretiyorum. İnşallah bu hastalığı yeneceğiz." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kadirli Engelsiz Yaşam Merkezi maske üretimine başladı - Haberler

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