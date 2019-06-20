Kadirli itfaiyesinden yangını tatbikatı

Kadirli
Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerince belediye çalışanlarına yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.
Eski trafik eğitim parkında gerçekleştirilen tatbikatta ilk olarak yangın anında yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.
Daha sonra tatbikat kapsamında yangına ve yangın sonucu çıkan dumandan etkilenilmesi sonrası kurtarma ekipleri tarafından gerekli müdahalenin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak aktarıldı.
Tatbikatı izleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan
, ekiplerin her daim hazırlıklı olması açısından bu tür tatbikatları periyodik aralıklarla gerçekleştirdiklerini söyledi.