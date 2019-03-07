Kadirli'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu Törenlerle Kutlandı

Kadirli
ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Andırın
Caddesi'nde başlayan tören kortej yürüyüşüyle başladı. Şehir stadında devam eden törende konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan
, Çukurova
'nın hürriyet ve istiklal güneşinin 7 Mart'ta Kadirli'den doğduğunu söyledi.
7 Mart 1920 tarihinin Fransızlar için Çukurova'da sonun başlangıcının tarihi olduğunu ifade eden Tarhan, "Bugün 7 Mart. Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere ve onların iş birlikçilerine unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Kadirlimizin gurur günüdür. Bugün Kadirlimizin bayramıdır." dedi. Ankara
, Kastamonu
, Çanakkale
'den gelen halk oyunu ekiplerinin gösterilerinin ardından Osmaniye
Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi.
Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Törene AK Parti
Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu
ile İsmail Kaya
, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Çukurova, Ömer Tarhan, Kadirli, Güncel
Kaynak: AA