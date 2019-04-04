Kadirli ve Tüysüz Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

Osmaniye
'nin Kadirli
ilçe ve Toprakkale
'ye bağlı Tüysüz Belde Belediye başkanları mazbatalarını aldı.
3. kez Kadirli Belediye Başkanı seçilen Ömer Tarhan
, MHP
İlçe Başkanı Ahmet Gülden, AK Parti
İlçe Başkanı İsmail Oruç ve yeni seçilen meclis üyeleriyle birlikte Kadirli Adliyesi'ne gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Merve Karaoğlu'ndan mazbatasını teslim aldı.
Tarhan, burada yaptığı konuşmada, "Mazbatamızı aldığımız bu onurlu günde bizlere üçüncü kez bu görevi layık gören çok kıymetli hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Kadirli için mücadelemiz ve çalışmalarımız mesai saati gözetmeksizin aralıksız sürecektir. Hizmetlerimiz kaldığımız yerden hız kesmeden devam edecek. " diye konuştu.
Tüysüz Belediye Başkanlığı'na seçilen Veli Fidan
da, partililerle birlikte Toprakkale İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı. 'Hizmete devam' parolasıyla çıktıkları yolda mazbatasını almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Fidan, "Bu mazbatayı kendim için değil değerli Tüysüz halkını temsilen aldım. Bugün itibari ile Tüysüz'de seçim bitmiştir. Vakit geçirmeden, şahıs gözetmeksizin hizmete başlıyoruz." dedi.
Ömer Tarhan, Osmaniye, Toprakkale, Kadirli, Güncel
Kaynak: AA