14.06.2019 12:35
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Kadirov, sosyal medya kullanıcılarını tehdit etti

Kadirov, sosyal medya kullanıcılarını tehdit etti

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, sosyal medyadan kendisini eleştirenleri parmaklarını kırmak ve dillerini koparmakla tehdit etti.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, sosyal medyadan kendisini eleştirenleri parmaklarını kırmak ve dillerini koparmakla tehdit etti.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'nin çokça eleştirilen Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un skandallarına bir yenisi daha eklendi. Son dönemlerde Çeçenistan ile Dağıstan arasında başlayan devlet sınırı tartışmaları, Çeçenistan'daki özgürlükler gibi birçok konuda eleştiriler alan Kadirov'un bu kez hedefinde sosyal medya kullanıcıları vardı. İnternete düşen bir videoda Kadirov, sosyal medyada kendilerini eleştiren yorumlar yapan kişiler ile ilgili tehdit dolu ifadeler kullandı. Bu kişilerin hepsini tek tek bulacaklarını söyleyen Kadirov, "Dilinize ve parmaklarınıza dikkat edin. Aksi halde dilinizi koparır parmaklarınızı kırarız. Artık tek bir yorum bırakmayacağız" dedi.

"Hepsi cezalandırılacak"

Kadirov, özellikle sosyal medya üzerinden kendisine yapılan eleştiriler için çalışma yapılacağını söyleyerek, internet üzerinden yapılan hakaret içeren yorum yapanların cezalandırılacağını söyledi. Kadirov ayrıca Çeçenistan ve Dağıstan halkında büyük infial oluşturan sınır değişimi konusuyla ilgili her 2 ülke halkına itidal çağrısı yaptı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan ve Dağıstan arasında bulunan Shelkovsky bölgesi için yapılan anlaşmada sınırın bir kısmının değişmesine karar verilmişti. Çeçen ve Dağıstanlı yöneticilerin aldığı bu karara tepki gösteren halk sınırda protesto gösterilerine devam ediyor. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Ramazan Kadirov, Çeçenistan, Politika

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