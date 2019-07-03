Kadoil, Gaziantep'te akaryakıtta yüzde 7 ile 17 arasında indirime gitti

Türkiye'nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinden birisi olan Kadoil, Gaziantep'te altı ayrı istasyonunda kurduğu tanzim satış noktasında akaryakıtta yüzde 7 ile 17 oranında indirime gitti. Yapılan indirim nedeniyle vatandaşlar, Kadooğlu ailesine teşekkür mesajları yağdırdı.



Türkiye'nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinden birisi olan Kadoil'in Gaziantep'te altı ayrı akaryakıt satış noktasında kurduğu tanzim satış noktalarında benzin ve motorinde yüzde 7, LPG'de ise yüzde 17 oranında indirim uyguladı. Yaşanan ekonomik sıkıntıları minimize etmek için bir nebze indirimle destek veren Kadoil'e vatandaşlar, indirim nedeniyle teşekkür yağmuruna tuttu. İndirimden memnuniyetini dile getiren vatandaşlar attıkları memnuniyet mesajlarında, "Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadoil bizim Türkiye'deki gururumuz ve akaryakıt markamızdır. Yapılan indirimden dolayı Kadooğlu ailesi ve Kadoil çalışanlarına teşekkür ediyoruz. İndirim araçlarımıza daha düşük rakamlarla yakıt almamızı sağladığı gibi aile bütçelerimize de önemli bir destek oldu" yorumunu yaptı.



Gaziantep'te altı ayrı Kadoil akaryakıt istasyonunda kurulan tanzim satış noktalarına gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Veli Kadooğlu ise uygulamanın Gaziantep'te imkanlarının yettiği sürece devam edeceğini de müjdeledi.



Kadoil enflasyonla mücadeleye destek vermişti



Türkiye'nin köklü kuruluşlarından Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadoil, akaryakıt ve LPG dağıtım sektöründe 550'nin üzerindeki bayiliği ile sektöründe önemli bir paya sahip. Geçtiğimiz dönemlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan "Enflasyon ile Topyekün Mücadele" hareketine de büyük destekler veren Kadoil, akaryakıt istasyonlarında da yüksek oranlarda indirimler ile vatandaşa destek vermişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA