Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kadooğlu Holding'ten anlamlı destek

Kadooğlu Holding, Gaziantep Valiliği tarafından sürdürülen 'Gönül Seferberliği' kampanyasına bin koli bağış yaptı.

07.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:15
Kadooğlu Holding'ten anlamlı destek
Kadooğlu Holding, Gaziantep Valiliği tarafından sürdürülen 'Gönül Seferberliği' kampanyasına bin koli bağış yaptı. Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, "Bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.

Gaziantep Valiliği tarafından sürdürülen gönül seferberliği kampanyasına bin koli bağışı yaparak zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla aşılacağını ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, korona virüsle mücadeleyi kazanmanın yolunun kurallara uymak olduğuna dikkat çekti.

Dünyanın her bölgesinde insanlığı tehdit eden korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde herkesin üzerine düşenleri yapması gerektiğini ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, "Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs salgınına karşı herkesin önlemlerini alması ve ilgili bakanlıkların uyarılarına dikkat ederek zorunlu olmadığı sürece evlerinden ayrılmaması gerekir. Bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza destek vermek amacıyla Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül başkanlığında sürdürülen gönül seferberliğine bizler de destek vererek bin koli gıda bağışında bulunduk. Çalışanlarımız ve her yıl sürekli gıda desteği verdiğimiz ailelerimize olan desteğimiz de devam edecektir. Bu zorlu süreci hep birlikte dayanışma içerisinde geçirmek zorundayız. Bilim dünyasının önümüzdeki süreçte salgının yayılmasını önlemeye yönelik gerekli adımları atacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan uyarılara kulak vermelerini, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yarasına merhem olmak için var gücüyle çalışan gecesini gündüzüne katan Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül ve emeği geçenlere, salgının önlenmesi için canlarını siper eden ve hastaları bir an önce sağlıklarına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine katan doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve her türlü güvenlik önlemini alarak gerek güvenliğimiz gerekse sağlığımızı koruyan güvenlik güçlerimize bu süreçte teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Kadooğlu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kadooğlu Holding'ten anlamlı destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya’da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
WhatsApp’tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak Haberler
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak

Son Dakika Güncel Haberleri

13:07: Almanya'da vatandaşın maske eksikliğini Türk terziler gideriyor - Haber 13:07: TUNCELİ Munzur Nehri'nin aktığı Uzunçayır baraj gölünde ceset bulundu - Haber 13:06: İslahiye'de koronavirüs tedbirleri - Haber 13:06: Etiyopya'da halka Kovid-19'a karşı oruç ve dua çağrısı - Haber 13:06: Sarıkamış'ta başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler