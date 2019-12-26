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Kadrajımdaki Miras sergisi ziyarete açılıyor

Kemeraltı ve Basmane bölgesine odaklanan Kadrajimdaki Miras Fotoğraf Sergisi 27 Aralık'ta İzmirlilerle buluşacak. Sergi 11 Ocak'a dek ziyarete açık olacak.

26.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:25 Kadrajımdaki Miras sergisi ziyarete açılıyor

Fotoğraf sanatçısı Koray Özpalamutçu'nun öncülüğünde ve Basmane bölgesine düzenlenen fotoğraf gezisi, "Kadrajımdaki Miras" sergisiyle taçlanıyor. Tarih Proje Merkezi'ndeki serginin açılışı 27 Cuma günü 17.00'de yapılacak. Fotoğrafseverler sergiyi hafta için her gün 18.00'e kadar ziyaret edebilecek. Sergi 11 Ocak'ta sonlanacak.

Koray Özpalamutçu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Tarih Projesi kapsamında Instagram üzerinden başvuru yaparak katılmaya hak kazanan 20 amatör fotoğraf sanatçısıyla birlikte 16 Kasım'da Kemeraltı ve Basmane bölgesini fotoğrafladı. İzmir Tarih Bilgi Noktası'nda başlayıp Aziz Vukolos Kilisesi'nde son bulan gezide katılımcılar bölgedeki tarihi yapılar, camiler, hanlar ve insanları kadraja aldı. Geziye katılan her katılımcının iki fotoğrafı sergiye seçildi.


Kemeraltı, Aralık, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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