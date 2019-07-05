05.07.2019 18:06
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Kadro beklentisi için milletvekillerine mektup gönderdiler

Kadro beklentisi için milletvekillerine mektup gönderdilerKIRŞEHİR – Memur-Sen Kırşehir'de; Tarım-Ormancılık, Bayındır Çevre İnşaat, Enerji Hizmet Kollarının yetkilileri bir araya gelerek TBMM'inde kabul edilen sözleşmeli personeli ayırdığı ileri sürülen yasa teklifinin düzeltilmesi...

Kadro beklentisi için milletvekillerine mektup gönderdiler
KIRŞEHİR – Memur-Sen Kırşehir'de; Tarım-Ormancılık, Bayındır Çevre İnşaat, Enerji Hizmet Kollarının yetkilileri bir araya gelerek TBMM'inde kabul edilen sözleşmeli personeli ayırdığı ileri sürülen yasa teklifinin düzeltilmesi için milletvekillerine mektup gönderdi.
Memur-Sen Kırşehir İl Temsilciliği binasında düzenlenen basın açıklamasını Toç-Bir-Sen Kırşehir İl Başkanı Duran Seçen okudu.
Seçen açıklamasında, "TBMM'inde sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2'den 3+1'e düşürülmesine yönelik içinde pek çok eksikliğin ve eşitsizliğin olduğu yasa kabul edildi. Milletvekillerimize mektup göndererek hakkımız olanı istiyoruz."dedi.
Toç-Bir-Sen Kırşehir İl Başkanı Duran Seçen, açıklamasında;
"Kanuni mücadelemize destek bekliyoruz. Sözleşmeli olarak öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak ve çalışanların moral –motivasyonunu düşürecektir.
Kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle 4B'li kardeşlerimizin 4A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken sözleşmeli personeli kendi aralarında eşitsizce ayıran düzenleme kabul edilemez."
Yapılan basın açıklaması sonrası toplanan sendika temsilcileri milletvekillerine yazıdıkları mektupları PTT'ye giderek milletvekillerine gönderdi. Kadro beklentisi için milletvekillerine mektup gönderdiler
Kaynak: İHA
Memur Sen, Kırşehir, Genel

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