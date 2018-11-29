Fenerbahçe, Dinamo Zagreb Maçında Kadroyu Değiştirecek

Fenerbahçe bugünkü Dinamo Zagreb maçını kazanıp yeniden moral kazanmayı planlıyor. Bu maçın lige yansıması olacağını düşünen sarı-lacivertliler kritik karşılaşmalar öncesi olumsuz bir sonuç almak istemiyor. Sportif Direktör Comolli, takım ve teknik heyetle sürekli toplantı ve görüşmeler yapıyor.

AYEW 2 HAFTA SAHADAN UZAK KALACAK

Sarı-lacivertli takımda Ayew sakatlığı sebebiyle iki hafta takımdan uzak kalacak. Bu durum sezon başından bu yana forma bekleyen Barış Alıcı için büyük fırsat anlamına geliyor. Bu bölgede Barış'ın oynaması bekleniyor. Formsuz Slimani'nin yerine ise çalışmalarda Benzia denendi.

BİR PUAN YETEBİLİR

Fenerbahçe, lider Dinamo Zagreb'i yenerse 10 puana ulaşarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Spartak Trnava'nın deplasmanda Anderlecht'e yenilmesi durumunda ise sarı-lacivertli takım, Dinamo Zagreb'e kaybetse bile ikinci tura yükselecek. Spartak Trnava-Anderlecht maçı berabere biterse Fenerbahçe'ye tur için bir puan yetecek.