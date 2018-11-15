Kadro Dışı Kalan Tolgay Arslan için Galatasaray ve Fenerbahçe Devrede! Tolgay Arslan Kimdir?

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ı devre arasında kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışına giriyor. İki takımın da kadrosuna katmak istediği Tolgay Arslan futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tolgay Arslan kimdir? İşte, yıldız futbolcunun hayatı..

TOLGAY ARSLAN KİMDİR?

Tolgay Arslan, 16 Ağustos 1990 tarihinde Paderborn, Almanya'da dünyaya geldi. Futbola 1994 senesinde SC Grün-Weiß Paderborn altyapısında başlayan Arslan, 2003 senesinde Borussia Dortmund altyapısına geçti.

HAMBURG'DA PROFESYONEL OLDU

İlk profesyonel sözleşmesini ise 2009 senesinde Hamburg ile imzalayan ve orta saha mevkiinde forma giyen Tolgay Arslan, 2009-14 yılları arasında forma giydiği bu takımda 83 maçta forma şansı buldu.

AVRUPA'DA 31 MAÇTA 6 GOL ATTI

2010-11 sezonunda tecrübe kazanması için Aachen'e kiralandı. Burada geçirdiği sezonda 31 maçta forma giydi ve 6 kez rakip ağları havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'TA SÜRESİZ KADRO DIŞI KALDI

Tolgay Arslan, 2015 senesinde 450.000 Avro karşılığında Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta 9 Eylül 2017 tarihine kadar 56 maçta forma şansı bulduktan sonra takım içindeki disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.

Tolgay, Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol atabildi.