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Kadroya alınmayan Neymar, Real Madrid yolunda! Hocası açıkladı

Yılın transfer bombası patlamak üzere... PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar, takımının Nimes ile pazar günü oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. PSG Teknik Direktörü Leonardo, oyuncunun transferi için görüşmelerin sürdürüğünü açıkladı.

10.08.2019 15:33 Kadroya alınmayan Neymar, Real Madrid yolunda! Hocası açıkladı

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Neymar'ın satışı konusunda transfer görüşmeleri yaptıklarını doğruladı. 27 yaşındaki Brezilyalı, PSG'nin Pazar günü Nimes ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Bugün yapılan sabah antrenmanında yer alan Neymar için Leonardo şu açıklamayı yaptı;

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR, ANLAŞMA YOK"

"Neymar için yapılan görüşmeler öncekinden daha ileri düzeye geldi ancak bir anlaşma yok. Neler olacak göreceğiz. Herkesin gelecekte ne olacağını belirlemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İSPANYOLLARIN TRANSFER BEKLENTİSİ BÜYÜK

İspanya basınında ise Brezilyalı yıldızın Real Madrid'e gideceği iddia ediliyor. Her gün manşetleri süsleyen Neymar için Marca manşetten verdiği haberde, "Neymar kendi geleceğini Real Madrid'de görüyor. Brezilyalı yıldız PSG'den ayrılıp Menekşeler'in yıldızı olmayı hedefliyor" ifadeleri yer aldı.

AS gazetesi ise Neymar'ın Real Madrid'e gideceğini ve Barcelona ile yapılan pazarlıkların olumsuz bittiğini yazdı.

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Real Madrid, Neymar, Sabah, Spor

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