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KAEÜ, 150 farklı noktaya dezenfektan cihazı takıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, üniversite birimlerinde 150 farklı noktaya dezenfektan cihazı takıyor.

19.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:20
KAEÜ, 150 farklı noktaya dezenfektan cihazı takıyor
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, üniversite birimlerinde 150 farklı noktaya dezenfektan cihazı takıyor.

Sağlık Bakanlığının uyarıları doğrultusunda üniversitede görev yapan tüm akademik ve idari personel ile birlikte öğrencilerin sağlıkları için koronavirüse karşı alınan önlemlerde arttırılıyor. Önlemler kapsamında üniversite bünyesinde akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun olarak kullandığı yemekhane, kütüphane, sınıflar, çalışma ofisleri, lavabo gibi 150 farklı noktaya dezenfektan cihazı takma çalışmaları sürüyor.

Koronavirüs salgınına karşın tedbirleri arttırdıklarını ifade eden Rektör Vatan Karakaya,"Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak öncelikle Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamaları dikkatlice takip ediyoruz. Bakanlığımızın ön gördüğü doğrultuda gerekli tedbirlerimizi de hızlı bir şekilde aldık ve şuan tedbirlerimizi artırıyoruz; yemekhane, kütüphane, çalışma ofisleri, sınıflar, lavabolar gibi çok kullanılan noktalara 150 dezenfektan cihazı takma işlemleri tamamlanıyor. Üniversite olarak, ailelerimizin bizlere birer emaneti olan öğrencilerimize herhangi bir hastalığın bulaşmaması için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık ve almaya da devam edeceğiz"dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel

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