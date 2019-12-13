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KAEÜ Bağbaşı yerleşkesinde ağaçlandırma çalışması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bağbaşı yerleşkesinde ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

13.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:06KAEÜ Bağbaşı yerleşkesinde ağaçlandırma çalışması
Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) yerleşkesinde ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KAEÜ'de peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verildiği, doğa ile bütünleşik, daha yeşil bir yerleşke için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bedelsiz alınan 400 geniş ve iğne yapraklı fidan ile 20 ceviz fidanının yerleşkenin farklı alanlarına dikildiği kaydedildi.
Beden Eğitimi ve Yüksekokulu, Morfoloji Binası, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Merkez Yemekhane, Fen Edebiyat Fakültesi çevreleri ile yerleşkenin arka cephesindeki yamaçlara fidanların dikiminin sağlandığı aktarılan açıklamada, çevre ve doğayı koruma bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların da devam edeceği ifade edildi.

Ahi Evran Üniversitesi, Beypazarı, Kırşehir, Bağbaşı, Güncel

Kaynak: AA

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