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KAEÜ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi değerlendirmesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Dış Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

14.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:26KAEÜ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi değerlendirmesi
Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Dış Değerlendirme Toplantısı yapıldı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Senato salonundaki toplantıda konuşan Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, 2015 yılında kalite komisyonu oluşturulması ve ardından kalite yönetim koordinatörlüğünün kurulması ile başlayan kalite sürecinde başarıya ulaştıklarını anımsattı.
Dokümanların standart hale getirilmesi ve iş akış şemalarının oluşturulması ile başlayan yönetim sistemini anlatan Kurt, şunları kaydetti:
"Bilgi, bir kurumun iş sürekliliğini sağlamasında en önemli değerlerden biridir. Değişen ve gelişen dünya koşullarında bilginin korunması gerekliliği de artıyor. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, üniversitemiz için çok gerekli bir uygulamadır. Sisteminin, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenerek, kontrol edilebilirliği arttırdığı da unutulmamalıdır. Şimdilik Bilgi İşlem ve Personel Daire Başkanlıklarında kullanılan sistemi, ilerleyen dönemlerde tüm üniversitemizi kapsayacak şekilde kullanacağız."
Kurt, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Sertifikasının yapılan çalışmalar sonucunda 24 Aralık 2018'de üniversiteye kazandırıldığını da hatırlattı.
Konuşmaların ardından, Kalite Koordinatörlüğü görevlileri sunum yaparak, planları anlattı.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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