KAEÜ'de 150 farklı noktaya dezenfektan cihazı takılacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), koronavirüs önlemleri kapsamında 150 noktaya dezenfektan cihazı takılacağı bildirildi.
18.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:16
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), koronavirüs önlemleri kapsamında 150 noktaya dezenfektan cihazı takılacağı bildirildi.
KAEÜ'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının uyarıları doğrultusunda üniversitede görev yapan tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerin koronavirüsten korunması amacıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.
Yoğun olarak kullanılan yemekhane, kütüphane, sınıflar, çalışma ofisleri, lavabo gibi 150 farklı noktaya dezenfektan cihazı takma çalışmalarının planlandığı ifade edilen açıklamada, bir çoğunun yerlerine monte edildiği vurgulanarak, dezenfekte solüsyonu içeren ve mikropları yok eden cihazlar sayesinde akademik ve idari personel ile öğrencilerin koronavirüs salgınına karşı daha etkin korunacağı kaydedildi.
Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Merkez Kütüphanenin de 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle kullanıcılarına hizmet veremeyeceği bildirildi.
KAEÜ'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının uyarıları doğrultusunda üniversitede görev yapan tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerin koronavirüsten korunması amacıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.
Yoğun olarak kullanılan yemekhane, kütüphane, sınıflar, çalışma ofisleri, lavabo gibi 150 farklı noktaya dezenfektan cihazı takma çalışmalarının planlandığı ifade edilen açıklamada, bir çoğunun yerlerine monte edildiği vurgulanarak, dezenfekte solüsyonu içeren ve mikropları yok eden cihazlar sayesinde akademik ve idari personel ile öğrencilerin koronavirüs salgınına karşı daha etkin korunacağı kaydedildi.
Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Merkez Kütüphanenin de 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle kullanıcılarına hizmet veremeyeceği bildirildi.
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Kaynak: AA
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